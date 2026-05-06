В Подмосковье начали сдавать в аренду балконы и лоджии — такие предложения появились в Сети и вызвали бурное обсуждение. Балконную жилплощадь предлагают снимать примерно за ₽13 тыс. в месяц. Насколько легален такой бизнес, корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» узнал у юриста Сергея Измайлова.

В Одинцове на Комсомольской улице предлагают снять застекленную, но не отапливаемую лоджию, позиционируя ее как полноценное жилое помещение. В объявлении указано, что на лоджии есть свет, розетки, шкаф, стол и стулья, а вот матрас придется привезти свой. Владелец помещения разрешает заселиться даже с детьми и животными. Жильцу обещают доступ к холодильнику, стиральной машине, плите и чайнику.

Юрист Сергей Измайлов отметил, что в данном случае нужно разделять понятия — аренда и наем.

«Сдать в наем для проживания балкон вряд ли возможно, поскольку это не основная часть квартиры, а вспомогательная. Она нежилая и для жилья не предназначена. Балкон не является изолированным помещением, соответственно, его нельзя выделить», — пояснил эксперт.

Он добавил, что после заключения такого договора найма он может быть признан недействительным, так как объект найма невозможно индивидуализировать.

«Это несет риски и для собственника, и для нанимателя», — предупредил собеседник издания.

А вот сдать балкон в аренду — вполне реально.

«В аренду можно сдать место на балконе для размещения вещей или полюбоваться красотами города. Некоторые сдают в аренду внешнюю сторону балкона для размещения рекламы (тут необходимо соблюсти все ограничения и правила, которые существуют в данной местности)», — объяснил эксперт.

В случае аренды под рекламу хозяину квартиры понадобится:

получить согласие на ее размещение от всех собственников дома;

согласовать конструкцию с местными властями (реклама не должна портить облик здания);

обеспечить рекламщикам доступ для обслуживания конструкции.

Таким образом, сдавать балкон под жилье — незаконно, как место для хранения вещей или размещения рекламы — вполне возможно, при это надо подготовить необходимые документы и согласования.

