Портреты ветеранов Великой Отечественной войны разместили в автобусах Подмосковья

Акция «Бессмертный полк» стартовала в автобусах АО «Мострансавто» в Подмосковье. В ее рамках в салонах транспортных средств разместили портреты ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Пассажиры часто останавливаются у фотографий, рассматривают лица, читают фамилии. Для многих такие поездки становятся личным моментом памяти и напоминанием о том, какой ценой была завоевана Победа», —отметили представители предприятия.

Акция проводится в автобусах компании на протяжении нескольких лет. Она приурочена к празднованию Дня Победы. Портреты ветеранов останутся в салонах на период праздников. Во многих автобусах они будут размещены до конца года.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с ветеранами СВО возложил цветы к стеле «Город воинской славы» в Можайске.