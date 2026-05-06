Новый магнитно-резонансный томограф ввели в работу в Коломенской больнице
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Новый магнитно-резонансный томограф ввели в работу в Коломенской больнице. Оборудование установлено в поликлинике №2, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Технику закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На эти цели направили свыше 161 млн рублей.
Оборудование будут использовать для диагностики взрослых и маленьких пациентов. Исследования будут проводить в две смены. Томограф — повышенной грузоподъемности, что позволит использовать его для диагностики пациентов с большим весом.
«Поликлиника №2 крупнейшая на территории округа. Медицинскую помощь в ней получают не только пациенты, прикрепленные к ней территориально. За консультацией узкопрофильных специалистов и для прохождения диагностики сюда обращаются и все остальные жители Коломны и Озер. Аппарат МРТ здесь был жизненно необходим», – отметил главврач больницы Николай Макаров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году для реабилитационных центров региона планируется закупить около 300 единиц оборудования.