Новый магнитно-резонансный томограф ввели в работу в Коломенской больнице. Оборудование установлено в поликлинике №2, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Технику закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На эти цели направили свыше 161 млн рублей.

Оборудование будут использовать для диагностики взрослых и маленьких пациентов. Исследования будут проводить в две смены. Томограф — повышенной грузоподъемности, что позволит использовать его для диагностики пациентов с большим весом.

«Поликлиника №2 крупнейшая на территории округа. Медицинскую помощь в ней получают не только пациенты, прикрепленные к ней территориально. За консультацией узкопрофильных специалистов и для прохождения диагностики сюда обращаются и все остальные жители Коломны и Озер. Аппарат МРТ здесь был жизненно необходим», – отметил главврач больницы Николай Макаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году для реабилитационных центров региона планируется закупить около 300 единиц оборудования.