В Подмосковье по народной программе откроют четыре школы креативных индустрий

В 2026 году в Подмосковье по народной программе «Единая Россия» партии в Дубне, Королеве, Красногорске и Пушкинском округе откроются четыре школы креативных индустрий. Участники форума «Есть результат!», где представители партии и правительства РФ подвели итоги выполнения программы по направлению «Здоровая семья», предложили создать условия для производства семейных отечественных фильмов и мультфильмов, продолжить ремонт и оснащение учреждений культуры, обеспечить их сертификацию на площадках «Яндекса» и «ВКонтакте».

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что за последние пять лет в России удалось заложить фундамент для будущего развития отрасли.

«Создано, реконструировано и капитально отремонтировано более 3 тыс. объектов культуры, современное оборудование получили более 7 тыс. организаций, поддержано около 10 тыс. творческих проектов и программ», — сказала она.

По ее словам, в проекта «Культура малой Родины», инициированного партией, удалось провести ремонт и оснастить новым оборудованием свыше 8 тыс. местных домов культуры в различных городах. В 2026 году в программу войдут еще около 1,5 тыс. ДК.

В Подмосковье за последние пять лет был проведен капремонт порядка 30 домов культуры и детских школ искусств, а также текущий ремонт – в 15 сельских ДК. На территории также было создано более 30 модельных библиотек.

Депутат Мособлдумы от «Единой России» Линара Самединова отметила, что новые школы креативных индустрий будут готовить профильных специалистов по самым востребованным направлениям: от ИТ и цифрового дизайна до современного видеопроизводства и медиа. Обучение будет проводиться как на бюджетной, так и внебюджетной основе.

Так, например, учреждения уже работают в Орехово-Зуеве и Электростали, там готовят специалистов по направлениям «Дизайн», «Электронная музыка», «Звукорежиссура» и не только.

Депутат добавила, что регион входит в тройку лидеров в России по числу креативных компаний, результат был достигнут, в том числе, благодаря законодательной работе.

«Мособлдума по инициативе «Единой России» приняла ряд нормативных актов. К примеру, был принят первый фундаментальный закон о театральной деятельности. Закон о креативных индустриях – тоже новое направление», – рассказала депутат.

