Климат вышел из-под контроля: Земля переживает рекордную жару в последнее десятилетие — что будет дальше

Как сообщает Daily Mail, новый доклад Всемирной метеорологической организации показал: климат Земли находится в худшем состоянии за всю историю наблюдений.

По данным ученых, человечество пережило 11 самых жарких лет подряд с 2011 по 2025 год. Средняя температура уже превышает медианный показатель второй половины XIX века на 1,43 °C.

«Планета выходит за пределы своих возможностей. Все ключевые показатели сигнализируют об опасности», — заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Главная проблема — энергетический дисбаланс: Земля удерживает больше тепла, чем может отдать. Уровень парниковых газов достиг рекордов: концентрация CO₂ — 423 миллионных долей, максимум за долгие годы.

Более 90% лишнего тепла поглощают океаны, что приводит к их быстрому нагреву. За последние годы они бьют температурные рекорды, вызывая морские тепловые волны и гибель экосистем.

Уровень моря также растет ускоренными темпами — уже на 11 см выше уровня 1993 года. А к концу века он может подняться до 1 метра.

Эксперты предупреждают: последствия уже ощущаются, так как усиливаются ураганы, засухи и наводнения, а также растет риск распространения опасных болезней.

Также в докладе подчеркивается, что без срочных мер ситуация будет только ухудшаться в ближайшие десятилетия.