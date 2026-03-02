Клубника, тунец и бутилированная вода «тихо отравляют» организм? Американский врач назвал неочевидные опасные продукты

Некоторые повседневные продукты могут «тихо отравлять» организм, заявил доктор Саурав Сетхи из Калифорнии, пишет издание The Mirror. По его словам, многие люди не подозревают о возможном воздействии токсинов.

Врач утверждает, что наибольшее воздействие пестицидов приходится на клубнику, а бутилированная вода может быть источником микропластика. Консервированный тунец, по его словам, способен накапливать ртуть, что при частом употреблении может влиять на мозг и нервную систему.

Также он упомянул акриламид, который образуется при жарке картофеля и чипсов при высокой температуре, а также нитраты в хот-догах и переработанном мясе. По его словам, искусственные красители в ярких хлопьях и сладостях связывают с гиперактивностью у детей.

«Речь не о страхе, а об осознанности. Зная источник, можно делать более разумный выбор», — отметил доктор.

В Великобритании ряд добавок и красителей ограничен строже, чем в США. К примеру, Министерство здравоохранения Великобритании рекомендует ограничивать потребление тунца из-за содержания ртути, особенно беременным и кормящим женщинам.