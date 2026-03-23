Кофе до девяти утра разрушает организм? Фармацевт раскрыла опасную утреннюю привычку

Привычка пить кофе сразу после пробуждения может негативно влиять на организм и уровень энергии в течение дня, сообщает издание The Mirror. Эксперт предупреждает: неправильное время для кофе способно нарушить гормональный баланс и усилить усталость.

Фармацевт Рожина Шамс Натери объяснила, что кофе натощак усиливает обезвоживание после сна и мешает естественным процессам организма. По ее словам, уровень кортизола — гормона пробуждения — достигает пика через 30–60 минут после подъема, и ранний кофе сбивает этот механизм.

«Кофе лучше переносится через 60–90 минут после пробуждения, когда функции надпочечников стабилизируются», — прокомментировала эксперт.

Она добавила, что и другие популярные привычки могут вредить. Сладкий завтрак без белка провоцирует скачки сахара, холодный душ перегружает организм, а тренировки натощак усиливают стресс.

Для бодрого утра Натери советует сначала выпить воду, ограничить экранное время и выйти на свет. «Начинайте день с воды перед кофе, чтобы восстановить гидратацию», — подчеркнула она.

Также ранний кофе может повышать кислотность желудка и вызывать дискомфорт. Оптимальная стратегия — сначала вода и еда, а кофе спустя час-полтора после пробуждения.