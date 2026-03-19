Кофе спасает мозг от деменции? Годы наблюдений дали неожиданный результат

Как сообщает Science Daily со ссылкой на Mass General Brigham, регулярное употребление кофе и чая может снижать риск деменции и замедлять ухудшение когнитивных функций.

В исследовании участвовали более 131 тысячи человек, за которыми наблюдали до 43 лет. Ученые выяснили: 2–3 чашки кофе в день или 1–2 чашки чая связаны со снижением риска деменции и лучшими показателями работы мозга.

«Наши результаты обнадеживают, но нельзя сказать, что напитки оказывают колоссальный эффект», — прокомментировал автор исследования Дэниел Ванг.

За время наблюдений деменция развилась у более чем 11 тысяч участников. При этом у тех, кто регулярно пил кофе, риск оказался на 18% ниже по сравнению с теми, кто почти не употреблял напиток.

Исследователи считают, что ключевую роль играет кофеин. Декаф не показал аналогичного эффекта, тогда как чай дал схожие результаты.

«Мы увидели одинаковый эффект даже у людей с разной генетической предрасположенностью», — отметил соавтор Ю Чжан.

Ученые подчеркивают: кофе — не панацея, но может быть частью стратегии профилактики наряду с питанием и образом жизни.