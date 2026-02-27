Кокаиновые реки Нантакета: канализация выдала грязные секреты американских миллионеров и политиков

На американском острове Нантакет у побережья Массачусетса обнаружены аномально высокие уровни кокаина в сточных водах, пишет издание Daily Star. По данным местных служб здравоохранения, концентрация метаболитов наркотика достигала 2948 нанограммов на литр — почти втрое выше среднего показателя по США (900–1000 нг/л).

Первые превышения — на 50% выше нормы — зафиксировали еще в сентябре, однако резкие скачки пришлись на октябрь и декабрь. Власти предупредили о «опасных количествах» вещества и заявили, что остров, как и вся страна, сталкивается с кризисом злоупотребления наркотиками.

Нантакет считается элитным курортом, популярным среди состоятельных туристов и политиков, включая бывших президентов США. Летом население острова увеличивается в четыре раза, что создает дополнительные риски.

Чиновники заявили, что мониторинг поможет выявлять устойчивые всплески употребления и запускать профилактические программы.

На фоне скандала активизировались и федеральные службы: ранее сотрудники ICE проводили на острове операцию по выявлению нелегальных мигрантов, что вызвало политические споры в штате.