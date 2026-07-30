Комаров больше не берут спреи: ученые нашли у них иммунитет к популярным инсектицидам

Обычные спреи для обработки дворов могут постепенно терять эффективность против комаров, пишет A-Z Animals. Исследования Университета штата Северная Каролина показали, что у азиатских тигровых комаров все чаще встречаются мутации, помогающие переживать контакт с пиретроидными инсектицидами.

Этот вид, Aedes albopictus, встречается почти на всех материках и может переносить лихорадку денге, чикунгунью, вирус Зика и вирус лихорадки Западного Нила. Пиретроиды долго считались более безопасной для семей и домашних животных альтернативой жестким препаратам и хорошо уничтожали взрослых комаров.

Ученые сравнили архивные образцы комаров 2018 и 2024 годов. До 2018 года устойчивые мутации встречались редко, но позже их стало заметно больше. В США в округе Уэйк к 2023 году признаки резистентности нашли в 84% изученных жилых кварталов, а 39% комаров несли мутацию, связанную с устойчивостью к пиретроидам.

Такая защита возникает из-за изменений в нервной системе насекомого: химикат больше не так эффективно выводит ее из строя. В некоторых случаях устойчивость может вырастать в десятки и даже сотни раз.

Исследователи заметили, что мутации чаще встречались в районах с более дорогой недвижимостью, где жители, вероятно, активнее заказывают обработки. Поэтому авторы советуют не полагаться только на химию: важно убирать стоячую воду и сочетать разные методы контроля.