Огонь способен управлять погодой: как лесные пожары рождают торнадо и молнии

Сильные лесные пожары не только зависят от погоды, но и сами могут ее менять, пишет The Conversation. Специалист по пожарам и качеству воздуха из Техасского университета в Арлингтоне Юнъяо Ли объясняет: когда огонь становится достаточно мощным, он запускает собственные воздушные потоки, облака, грозы и даже молнии.

Первый механизм — восходящие потоки. Пламя быстро нагревает воздух, он становится легче и резко поднимается. Если поток начинает вращаться, появляется огненный вихрь, или «огненное торнадо». Обычно такие вихри меньше обычных торнадо и держатся рядом с зоной пожара.

Второй эффект — пирокумулюсы, или огненные облака. Дымовой столб несет вверх горячие газы и водяной пар из растений и воздуха. На высоте пар охлаждается, конденсируется и формирует облако. При сильном пожаре оно может вырасти в пирокумулонимбус — грозу, созданную самим огнем.

Там возникают ледяные частицы и электрические заряды, а затем молнии. Они способны поджигать новые участки уже за пределами основного воспламенения, усложняя работу пожарных.

Дым влияет и на погоду вдали от огня. Его частицы становятся «зернами» для облачных капель: капель больше, но они мельче, поэтому дождь может задерживаться или смещаться. Кроме того, дым способен менять характер молний, увеличивая долю более мощных положительных разрядов.