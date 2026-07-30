Кошачий рай в Коломне: десятки бездомных животных порадуют жителей и гостей округа

В подмосковной Коломне на базе агротуристического комплекса «Экодеревушка» завершается строительство «Дома кошки» — приюта для животных, которых сотрудники спасли с улицы. Открытие пространства с теплыми помещениями и уличными вольерами запланировано до конца года, пишет REGIONS .

Коломенская «Экодеревушка» готовится к пополнению в своей линейке нестандартных аттракционов. На территории популярного агрокомплекса завершается возведение «Дома кошки» — нового пространства для десятков бездомных животных, которых сотрудники фермы подбирают или забирают с улицы. Проект выходит на финишную прямую: выполнены бетонные работы, вставлены окна, смонтирована система теплого пола. Строители перешли к внутренней отделке.

Идея создать приют возникла не на пустом месте, пояснил руководитель проекта Сергей Балаев. В «Экодеревушку» регулярно подбрасывают котят и взрослых кошек, часть из которых удается пристроить в семьи, а остальным приходится оставаться на ферме. Новое здание решит проблему их размещения и одновременно станет полноценной туристической локацией.

Пространство спроектировано по принципу свободного выгула. Внутри оборудуют просторные комнаты, на улице появятся вольеры. Животные смогут беспрепятственно перемещаться между закрытыми и открытыми зонами, а посетителям отведут специальные места для общения с питомцами.

Открытие «Дома кошки» дополнит уже существующую коллекцию необычных объектов «Экодеревушки». Сегодня здесь работают крупнейшая в России улиточная ферма, контактный зоопарк и даже террариум с крокодилами. Комплекс активно укрепляет статус главного нестандартного направления в городском округе, где гостей угощают экзотическими блюдами и знакомят с животными со всего света.