В Жуковскую больницу поступил новый видеогастроскоп

В эндоскопическом отделении Жуковской областной клинической больницы появилось высокотехнологичное медицинское оборудование — новый видеогастроскоп. Аппарат закуплен в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, новое устройство существенно расширяет диагностические возможности врачей. Ключевая особенность видеогастроскопа — функция узкоспектральной визуализации в сочетании с передачей сигнала в формате высокой четкости. Эта технология позволяет детально визуализировать кровеносные сосуды и структуры слизистой, четко выделять патологические участки, получать яркие и контрастные изображения тканей.

В эндоскопическом отделении Жуковской больницы исследования проводятся строго по показаниям и по направлению лечащего врача. Для пациентов, которым сложно перенести процедуру в стандартном режиме, предусмотрена возможность выполнения обследования под наркозом.

Поступление видеогастроскопа — часть системной работы по модернизации здравоохранения Московской области. Обновление материально‐технической базы лечебных учреждений региона позволяет внедрять передовые медицинские технологии, повышать квалификацию персонала и, в конечном счете, улучшать показатели здоровья населения.

