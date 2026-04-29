Миллениалы, выросшие в эпоху цифровизации и доступности финансовых сервисов, оказались более консервативны в финансах, чем зумеры. О том, почему так происходит, «Подмосковью сегодня» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, депутат от Московской области Александр Толмачев (фракция «Единая Россия»).

Почему миллениалы консервативнее зумеров

На предпочтения миллениалов, по словам парламентария, влияют разные причины. Во-первых, для многих имеет значение родительский опыт. Во-вторых, на памяти детей девяностых — то, как их семьи проходили через несколько мировых финансовых кризисов.

«Кто-то помнит или знает по рассказам родителей, как было сложно снять деньги с банковских счетов, когда финансовые организации прогорали и лопались. Держать деньги под рукой, всегда в доступе кажется многим более надежным вариантом. Это придает уверенности в себе и укрепляет чувство контроля над своими финансами и жизнью. Поэтому для некоторых миллениалов личный негативный опыт преобладает над реальными возможностями и современными инструментами», — пояснил Александр Толмачев.

О «финансовой травме» миллениалов

По мнению депутата, утверждение о «финансовой травме» у миллениалов, которая заставляет их хранить деньги «под подушкой», имеет право на существование.

«Только за 90-е и начало нулевых в России закрылись почти две тысячи банков — многие семьи от этого серьезно пострадали, и, конечно, негативный опыт сказывается на финансовом поведении современных миллениалов и их отношении к деньгам», — подчеркнул он.

Как изменится финансовый рынок через 10–15 лет

Число представителей поколения Z, которые начинают зарабатывать, будет повышаться, должности, а вместе с ними и зарплаты, расти. Поэтому со временем, по словам Толмачева, баланс сил распределится в их пользу. Часть миллениалов, в свою очередь, начнет готовиться к выходу на пенсию.

«Что касается новых продуктов и сервисов, то на сегодня можно говорить о перспективах развития ИИ-инструментов, например цифровых брокеров и советников, интегрированных в банковские приложения и продукты. Вероятно, будет повышаться уровень персонализации и специализации систем и предложений. На глобальном уровне ожидается развитие цифровых валют, внедрение новых алгоритмов управления финансами, оптимизации продуктовых портфелей», — рассказал парламентарий.

Почему миллениалы предпочитают наличные и вклады

Отвечая на вопрос о том, почему миллениалы все еще предпочитают наличные и рублевые вклады, депутат отметил, что это и вопрос доверия к системе, и недостаток финансовой грамотности, и просто привычка — все вместе.

«Каждый человек индивидуален, и один и тот же миллениал или зумер может распределять свои ресурсы: одновременно держать часть средств на вкладе, инвестировать и хранить „под подушкой“. Важно, что молодые люди активно интересуются возможностями современной банковской системы, ищут способы для оптимизации управления деньгами, заработка с помощью финансовых инструментов и продуктов», — заявил Толмачев.

Зумеры, по его словам, показывают более высокие уровни финансовой грамотности. Во многом это результат внедрения уроков грамотности в школьную программу, а также знакомства детей в семьях с детскими картами и адаптированными для их возраста продуктами с самых ранних лет.

«Молодежь выросла в эпоху интернета и высоких скоростей, ей легче адаптироваться к новым реалиям. Возможно, именно поколение зумеров привнесет с собой новую волну трансформации мировой банковской системы», — заключил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.