Денежная альтернатива земельному участку: 8 тыс. многодетных семей Подмосковья воспользовались мерой поддержки

В Московской области вместо традиционного земельного участка многодетные родители могут получить единовременную денежную выплату. С 2024 года семьи вправе выбрать компенсацию в размере 400 тыс. руб. — и этот вариант стремительно набирает популярность среди жителей региона. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

По словам вице‐губернатора Московской области Людмилы Болатаевой, почти 8 тыс. многодетных семей Подмосковья уже воспользовались правом на получение денежной выплаты вместо земельного участка. Это продуманное системное решение, которое реально улучшает качество жизни больших семей в нашем регионе. Полученные средства можно направить на первоначальный взнос по ипотеке, ремонт жилья или покупку участка на вторичном рынке — семья самостоятельно определяет приоритетные расходы. За 2 года на реализацию этой инициативы из регионального бюджета выделено почти 3 млрд руб.

В 2026 году с начала января выплату оформили 339 семей, а общая сумма предоставленных средств превысила 12 млн руб. Процесс оформления максимально упрощен за счет цифровизации услуг. Чтобы получить выплату, родителям достаточно выполнить два шага: авторизоваться на региональном портале госуслуг и подать заявление на услугу «Предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен земельного участка».

