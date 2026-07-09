Кошачья мята против комаров: любимое котами растение неожиданно сравнялось с репеллентом по эффективности

Лосьон с маслом кошачьей мяты может защищать от комаров не хуже популярного средства на основе диэтиламид толуиловой кислоты, присутствующей в основе состава репеллентов, пишет USA Today со ссылкой на полевые испытания в Уганде. Разработка особенно важна для регионов, где малярия остается серьезной угрозой, а коммерческие репелленты слишком дороги для многих семей.

Кошачья мята, или Nepeta cataria, известна своей способностью вызывать бурную реакцию у кошек. Но растение содержит непеталактон — природное соединение, которое также отпугивает насекомых.

Исследователи протестировали лосьоны с 2% и 6% масла кошачьей мяты и сравнили их с коммерческим средством, где было 15% диэтиламид толуиловой кислоты. Во время вечерних испытаний в восточной Уганде добровольцы наносили составы на кожу, а ученые считали, сколько комаров садилось им на ноги.

Лосьон с 6% масла показал такую же эффективность, как средство с кислотой. Формула с 2% тоже дала почти сопоставимую защиту.

Авторы подчеркивают, что идея не только в новом репелленте, но и в доступности. Кошачью мяту можно выращивать на месте, а лосьон производить в местных сообществах. Это может дать людям более дешевую защиту и дополнительный источник дохода.

При этом эксперты предупреждают: такие средства должны дополнять, а не заменять москитные сетки, обработанные инсектицидами, и другие меры профилактики малярии.