Встреча с представителями садовых товариществ прошла в Дмитрове

В Дмитрове прошла встреча дачников с представителями Мособлимущества, БТИ Подмосковья, ресурсоснабжающих организаций и Союза садоводов России. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Мы продолжаем системную работу с садоводами и дачниками, чтобы каждый понимал, как защитить свои права и воспользоваться льготами. Вовлеченность в налоговый оборот, актуализация данных и паспортизация СНТ — наши главные задачи», — отметил замминистра имущественных отношений региона Юрий Лавряков.

В рамках встречи представители СНТ смогли задать актуальные для них вопросы по газификации, электроснабжению, земельным и налоговым вопросам.

«Наша задача — сделать так, чтобы каждый дачник знал: регистрация — это не только обязанность, но и реальная выгода. А своевременное оформление документов избавит от штрафов и лишних расходов», — добавил Лавряков.

В Дмитрове насчитывается 649 СНТ. Общее число земельных участков составляет 70 тыс., объектов капитального строительства — почти 52 тыс. В этом году в округе проверят более 4,7 тыс. участков на предмет самозахвата. Уже составили 126 актов о нарушениях и выявили свыше 15 тыс. участков с незарегистрированными объектами капитального строительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе муниципальные соцуслуги переведут в цифру.