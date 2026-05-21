Пчеловод Григорьев: 20–30 ульев в Подмосковье могут приносить доход выше годовой зарплаты

Мед в Подмосковье уже давно перестал быть просто «дачным хобби». При грамотном подходе даже небольшая пасека способна приносить доход, превышающий среднегодовую зарплату. Эксперт из региона рассказал REGIONS, сколько ульев нужно для получения миллиона рублей, во сколько обойдется открытие пасеки с нуля, какие месяцы самые тяжелые для пчеловодов и сколько сейчас можно заработать на меде.

Сезон в Подмосковье у пасечников длится почти полгода — с апреля по сентябрь. За это время даже небольшая семейная пасека способна принести сотни тысяч рублей, а в удачный год — и больше миллиона.

Пчеловод из подмосковного Пушкино Алексей Григорьев рассказал REGIONS, что основной медосбор в регионе приходится на июнь, июль и часть августа. Весной пасечники готовят ульи и пчелосемьи, а осенью занимаются обработкой и подготовкой к зимовке.

«Многие думают, что поставил ульи — и только качай мед. На деле в сезон это почти ежедневная работа», — говорит пасечник.

По его словам, небольшая пасека обычно насчитывает от 20 до 50 ульев. В среднем одна семья пчел в Подмосковье дает 30–40 килограммов меда за сезон, хотя многое зависит от погодных условий. Средняя цена натурального меда в регионе сейчас составляет от 700 до 1,5 тыс. руб. за килограмм. Итоговая стоимость зависит от сорта и способа продажи: напрямую покупателю или через перекупщиков.

Однако и расходов у пасечников немало. В список затрат входят сами ульи, рамки, сахар для подкормки пчел, ветеринарные препараты, оборудование для откачки и фасовки меда, тара, бензин для поездок, а также организация зимовки пчел.

«Стартовать с нуля сейчас может стоить от 400 тыс. руб. до миллиона — зависит от масштаба и оборудования», — отметил Григорьев.

Самая напряженная работа у пасечников начинается в мае и июне, а в июле наступает пик сезона — массовая откачка меда. На пасеке в 20–30 ульев у одного человека уходит по несколько часов почти каждый день. А в разгар сезона это уже полноценные рабочие смены без выходных. Зато результат, как уверяют опытные пчеловоды, того стоит.

