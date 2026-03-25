Космическая инфекция с щупальцами на МКС: астронавт выложил фото непонятного «инопланетного» объекта

Фото загадочного объекта с «щупальцами» на Международной космической станции вызвало бурную реакцию в сети, сообщает издание Daily Mail. Пользователи шутили о «Чужом», однако у находки оказалось простое объяснение.

Снимок сделал астронавт NASA Дон Петтит во время экспедиции на МКС. На фото видно нечто, напоминающее яйцо с темными отростками, из-за чего многие решили, что это нечто живое.

«Немедленно сожгите это! Не дай Бог оно попадет на Землю», — написал один из пользователей.

Однако сам астронавт быстро развеял догадки. «Это Spudnik-1 — картофель, который мы выводим на орбите», — пояснил он.

Петтит рассказал, что выращивал картофель в рамках небольшого эксперимента в свободное время. Для фиксации растения он использовал липучки, а корни росли во все стороны из-за отсутствия гравитации.

По его словам, растения в космосе развиваются медленнее, чем на Земле, но такие эксперименты важны для будущих миссий.