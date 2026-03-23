Космическая опасность рядом с Землей: зачем ученые готовятся к рискованной посадке прямо на астероиде

Ученые готовятся к уникальной миссии — посадке аппаратов на потенциально опасный астероид Апофис во время его пролета рядом с Землей, пишет Daily Mail. Несмотря на прежние опасения столкновения, сейчас угрозы нет, однако событие считают редкой возможностью для исследований.

Астероид диаметром около 340 метров пройдет на расстоянии всего 32 тысяч километров от Земли в апреле 2029 года — ближе, чем геостационарные спутники. В рамках миссии частной компании ExLabs к нему отправят два небольших посадочных модуля.

«Цель — получить изображения прямо с поверхности астероида. Это открывает большие научные возможности», — заявил сооснователь компании Мигель Паскуаль.

Аппараты размером с коробку для обуви будут сброшены с высоты около 400 метров и медленно опустятся на поверхность, продолжая съемку. Посадка запланирована спустя несколько дней после пролета, чтобы не повлиять на траекторию объекта.

Ожидается, что Апофис станет виден невооруженным глазом для миллиардов людей. Ученые называют событие «уникальным шансом» изучить астероид вблизи и улучшить системы планетарной защиты.