Круассаны и багеты под ударом: знаменитую французскую выпечку связали с риском развития рака

Популярные продукты — от круассанов до макарон — могут содержать токсичный металл, связанный с риском рака, сообщает издание Daily Mail. Французские эксперты предупреждают: почти половина населения Франции получает «тревожные» дозы кадмия с пищей.

Кадмий попадает в еду через удобрения и накапливается в почве. Основные источники — хлеб, выпечка, рис, картофель и переработанные зерновые. Таким образом самые популярные мучные продукты Франции — круассаны и багеты — попадают в список опасной пищи.

«Если уровень воздействия сохранится, долгосрочные последствия для здоровья будут становиться все значительнее», — заявила эксперт Жеральдин Карн.

Металл связывают с раком поджелудочной железы, груди и простаты, а также с заболеваниями почек и костей. При этом до 98% кадмия у некурящих поступает именно с пищей.

Специалисты подчеркивают, что полностью отказываться от хлеба не нужно, но советуют разнообразить рацион. «Важно не употреблять одни и те же продукты постоянно», — отмечают эксперты.

Также предлагается ужесточить нормы содержания кадмия в удобрениях. Несмотря на предупреждения, разовое употребление таких продуктов не представляет серьезной угрозы, однако накопительный эффект может быть опасен.