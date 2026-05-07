Кто сегодня учит мальчиков быть мужчинами: соцсети вместо отцов, тренеров и учителей

Для многих мальчиков и молодых мужчин уроки о том, что значит «быть мужчиной», все чаще поступают не от отцов, тренеров или учителей, а из TikTok, YouTube, подкастов и алгоритмических лент, пишет Forbes. Новое исследование в American Journal of Public Health показывает, что это влияние может быть как полезным, так и тревожным.

Педиатр и исследователь Калифорнийского университета в Сан-Франциско Джейсон Нагата отмечает: соцсети стали важным пространством, где подростки учатся мужественности. В лучшем случае там говорят о психическом здоровье, одиночестве, отношениях, горе и саморазвитии. Для ребят без сильных взрослых ориентиров такие сообщества иногда становятся поддержкой.

Но есть и другая сторона. Алгоритмы охотно продвигают резкий, спорный и эмоциональный контент. Так подростки попадают в мир «маносферы», где мужественность часто сводится к доминированию, статусу и жестким социальным ролям.

Отдельную тревогу вызывает looksmaxxing — одержимость внешностью, челюстью, ростом, мышцами и «идеальным» лицом. В крайних формах это даже подталкивает молодых людей к рискованным препаратам и косметическим вмешательствам.

Вывод для родителей и старшего поколения простой: соцсети уже стали новым наставником для многих мальчиков. Но популярность блогера не равна мудрости, а уверенный голос в наушниках не делает человека экспертом. Главное — обсуждать с подростками, кого они слушают, чему верят и что им пытаются продать.