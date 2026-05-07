Форвард «Локомотива» назвал своего партнера Радулова «киборгом»

Нападающий ярославского «Локомотива» Илья Николаев высказался о победе в полуфинальном противостоянии Кубка Гагарина над омским «Авангардом». Железнодорожники победили, отыгравшись со счете 1-3 в серии и 1:3 в седьмом матче.

Хоккеист признался, что в такие моменты каждый верит в тебя, а ты веришь в каждого. Николаев сказал, что еще не видел в истории хоккея такого камбэка, как в шестой игре. Тогда на последней минуте матча 39-летний Александр Радулов организовал два гола для Максима Шалунова, и «Локомотив» сумел перевести в овертайм.

«Великий. Только он мог такое сделать. Это киборг. У него столько энергии. Он очень хочет играть и побеждать», — охарактеризовал Николаев Радулова.

В финале Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с «Ак Барсом». Серия стартует 11 мая.