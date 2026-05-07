Стабильность с нюансами: как меняется уровень воды в реках Оренбургской области

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проанализировали текущую гидрологическую обстановку в Оренбургской области, сообщил 56orb.ru.

По данным специалистов, на большинстве рек региона ситуация оценивается как стабильная и контролируемая. Лишь на некоторых отдельных участках водных артерий фиксируется незначительная положительная динамика. Уровень воды там поднялся в пределах от одного до девяти сантиметров.

По информации специалистов, на реке Урал в районе города Орска уровень воды стабилен и составляет 182 сантиметра. В областном центре, городе Оренбурге, зафиксировано небольшое снижение: показатель опустился на два сантиметра и теперь равен 238 сантиметрам.

По данным специалистов, в поселке Илек также наблюдается отрицательная динамика: уровень воды снизился на четыре сантиметра, достигнув отметки в 317 сантиметров. На реке Сакмара в районе села Татарская Каргала уровень воды уменьшился на три сантиметра (до 274 сантиметров).

Ранее сообщалось, что в Оренбуржье почти каждая десятая проба воды провалила проверку во время паводка.