Энергетики улучшили качество электроснабжения 4 соцобъектов и ряда МКД во Фрязине

В конце апреля специалисты «Мособлэнерго» успешно завершили ремонт кабельной линии электропередачи во Фрязине — это позволило существенно повысить надежность энергоснабжения целого ряда важных городских объектов. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

От обновленной ЛЭП запитаны социально значимые учреждения и жилые дома, в которых проживают около 3 тыс. человек. Среди ключевых потребителей: центральная котельная № 15, детские сады № 10 и № 14, лицей им. Героя Советского Союза Б. Н. Еряшева, многоквартирные дома на улицах Полевой, Проспект Мира и 60 лет СССР.

Работы проводились на кабельной линии КЛ‐10 кВ общей протяженностью 1,1 км. Эта линия соединяет распределительную трансформаторную подстанцию РТП‐8 с трансформаторной подстанцией ТП‐429. Энергетики подошли к задаче комплексно и выполнили целый спектр мероприятий: провели тщательную ревизию изоляции кабеля, чтобы выявить и устранить потенциальные уязвимости, выполнили необходимые земляные работы, смонтировали 3 новых участка кабельной линии, установили 6 современных соединительных муфт, провели пуско‐наладочные работы и благоустройство территории после завершения основных работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе модернизируют 135 котельных и 361 км теплосетей.