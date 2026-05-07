Пассажиры автобусов Подмосковья совершили более 80 млн поездок по социальным картам

С начала 2026 года пассажиры Подмосковья совершили свыше 80,9 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто» с использованием социальных карт жителя Московской области и москвича, на их долю приходится 46% от общего числа оплат. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Соцкарты работают на всех городских, пригородных и междугородных маршрутах компании. В числе лидеров по количеству трансакций стали три филиала — МАП № 10 г. Королев, МАП № 12 г. Ногинск и МАП № 11 г. Балашиха.

В ведомстве напомнили, что оплатить проезд можно также транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» (тариф «Кошелек») или банковскими картами.

