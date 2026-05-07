ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 22 мая

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 22.05.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –07.05.2026г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 54,4 кв.м., к/н: 50:23:0030144:1619, адрес: МО, г.о. Люберцы, д. Островцы, ул. Подмосковная, д. 9, кв. 11. П.1127-ПТ от 30.04.26. Собств.: Лабина Г.Ф. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 5 248 947,20р.

2. Кв-ра, общ. пл. 64,4 кв.м., к/н: 50:20:0040306:2229, адрес: МО, г.о. Одинцовский, с. Лайково, мкр. Город-событие, д.68, кв.36. П.1122-ПТ от 30.04.26. Собств.: Долгушин А.В. Взыск: АО Банк ДОМ.РФ. Цена: 5 924 092,80р.

3. Кв-ра, общ. пл. 58,8 кв.м., к/н: 50:48:0000000:10019, адрес: МО, г. Реутов, ул. Новая, д.7, кв. 51. П.1113-ПТ от 21.04.26. Собств.: Хиялова Л. Взыск: ООО ПКО АУС. Цена: 6 961 600,00р.

4. Нежилое помещение, общ. пл. 70,6 кв.м., к/н: 50:10:0010212:411, адрес: МО, г. Химки, ул.3 Космодемьянской, д.4, пом.004. П.1129-ПТ от 30.04.26. Собств.: Коваль К.Г. Взыск: Швецова Н.С. Цена: 5 336 000,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 38,6 кв.м., к/н: 50:10:0010308:663, адрес: МО, г. Химки, ул. Опанасенко, д.14А, корп.2, кв.3. П.1136-ПТ от 30.04.26. Собств.: Кузнецова М.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 6 232 397,60р.

6. Кв-ра, общ. пл. 41,8 кв.м., к/н: 50:14:0050102:1009, адрес: МО, г. Щелково, ул. Неделина, д.24, кв. 199. П.1132-ПТ от 30.04.26. Собств.: Сергеев В.А. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 3 875 200,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 976+/-11 кв.м., к/н: 50:30:0050113:510, адрес: МО, Егорьевский р-н. П.1065-ПТ от 02.04.26. Собств.: Шарифов М.Т. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 184 280,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 80,2 кв.м., к/н: 50:12:0090104:154, адрес: МО, Мытищинский р-н, п. Мебельной Фабрики, ул. Заречная, д.1А, кв.152. П.1070-ПТ от 09.04.26. Собств.: Гусейнова Г.В. Кизи. Взыск: Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО). Цена: 6 955 720,00р.

3. Здание, общ. пл. 95 кв.м., к/н: 50:24:0050913:403, адрес: МО, г.о. Орехово-Зуевский, СНТ Лесная сказка, юго-восточнее д. Лыщиково, уч.65. П.1057-ПТ от 02.04.26. Собств.: Макарова Р.И. Взыск: Денисова Л.В. Цена: 249 050,00р.

4. Зем. уч., общ. пл. 1247 кв.м., к/н: 50:13:0060156:49; Жил. дом, общ. пл. 590,6 кв.м., к/н: 50:13:0060156:361, адрес: МО, г.о. Пушкинский, д. Жуковка, мкр. Приозерный, д. 48. П.1056-ПТ от 02.04.26. Собств.: Третьякова О.В. Взыск: ПКО ООО Доверие Лигал Солюшнз. Цена: 32 418 320,00р.

5. Жилой дом, общ. пл. 548,2 кв.м., к/н: 50:09:0070417:4103; Зем. уч., общ. пл. 1651+/-82,2 кв.м., к/н: 50:09:0070417:259, адрес: МО, г.о. Химки, д. Юрлово, д. 31/2. П.1082-ПТ от 09.04.26. Собств.: Халилова Э.М. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 17 375 360,00р.

6. Кв-ра, общ. пл. 40,7 кв.м., к/н: 50:14:0050280:170, адрес: МО, г. о. Щелково, г. Щелково, мкр. Финский, д.3, кв. 368. П.1059-ПТ от 02.04.26. Собств.: Митрошин М.А., Киселев Н.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 468 000,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах –07.05.2026г.

Дата окончания приема заявок –20.05.2026г.

Дата, время проведения торгов –22.05.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 1642+/-14 кв.м., к/н: 50:35:0040301:120; Жил. дом, общ. пл. 152,6 кв.м., к/н: 50:35:0040301:561, адрес: МО, г. Луховицы, с. Матыра, ул. Запрудная, д.10а. П.1135-ПТ от 30.04.26. Собств.: Ованнисян С.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 978 400,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

2. Кв-ра, общ. пл. 33,2 кв.м., к/н: 50:18:0020201:326, адрес: МО, м.о. Можайский, пгт. Уваровка, ул. Урицкого, д.25, кв.4. П.1062-ПТ от 02.04.26. Собств.: Долгушин Д.С. Взыск: АО Тбанк. Цена: 1 536 951,64р.

3. Зем. уч., общ. пл. 1122+/-23 кв.м., к/н: 50:18:0040205:220, адрес: МО, Можайский р-н, в восточ. части. П.1060-ПТ от 02.04.26. Собств.: Казаков Р.А. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 224 400,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.