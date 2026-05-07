«Любит их, но чувствует дистанцию»: почему Присцилла Пресли больше не общается с внучками?

После смерти единственной дочери Лизы Марии Пресли, которая ушла из жизни в январе 2023 года в возрасте 54 лет, жизнь знаменитой семьи круто изменилась. Присцилла Пресли, вдова короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, призналась, что ее отношения с внучками стали далеко не такими теплыми, как раньше, пишет Page Six.

Если раньше семья часто собиралась вместе, то теперь, как говорят инсайдеры, Присцилла практически перестала общаться с детьми своей покойной дочери. Она по-настоящему любит их, но между ними образовалась дистанция, которую, кажется, уже не преодолеть.

Особенно остро это чувствуется в общении с младшими внучками — 17-летними близнецами Харпер и Финли Локвуд. Девушки уже взрослые, у них появились парни, и они полностью сосредоточены на своей собственной жизни.

Присцилла, которой сейчас 80 лет, смирилась с тем, что внучки выросли и теперь у них другие приоритеты, но, по словам близких, это не может не огорчать женщину, потерявшую и дочь, и любимого внука Бенджамина (он трагически погиб в 2020 году).

Наследство тоже сыграло свою роль. После смерти Лизы Марии разгорелся длительный судебный спор за управление легендарным поместьем Грейсленд, который принадлежал Элвису. Основными претендентками стали Присцилла и старшая внучка Райли Кио.

В августе 2023 года суд постановил, что Райли станет единственным попечителем, а Присцилла в качестве компромисса получила $1 млн и еще $400 тыс. на покрытие судебных издержек. Деньги, как известно, не могут заменить семейного тепла. Так что, возможно, именно эта история — еще одно напоминание о том, что даже самые крепкие связи могут разрушиться из-за потерь и разногласий.

