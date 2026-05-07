Можно ли отоспаться в выходные после рабочей недели, и почему сон до обеда вреден

Многие россияне на майских праздниках планируют отсыпаться за всю рабочую неделю. Но врач-сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов предупредил, что долгий сон в выходные не восстанавливает силы, а сбивает биоритмы и создает «социальный джетлаг». Как правильно компенсировать недосып без вреда для организма, эксперт рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

«Закрыть долг» по сну не получится

Роман Бузунов объяснил: организм не может «накопить» сон впрок, а потом полностью компенсировать его длительным сном в выходные.

«Когда вы спите до обеда, вы действительно снижаете накопленное давление сна и субъективно чувствуете себя лучше. Но одновременно вы сдвигаете циркадный ритм — и в понедельник получаете тот самый „социальный джетлаг“», — пояснил эксперт.

По его словам, самый неблагоприятный вариант — спать на 3-4 часа дольше обычного и вставать в полдень.

«Это сильнее сбивает ритм, чем помогает восстановиться. „Сон до обеда“ — это скорее вклад в будущую усталость, чем в восстановление», — предупредил Бузунов.

Полностью отказываться от более продолжительного сна в выходные не нужно, но важно соблюдать ограничения, подчеркнул сомнолог. Оптимальная стратегия — так называемая «безопасная компенсация»:

можно увеличить сон на 1-1,5 часа по сравнению с буднями;

не сдвигать время подъема более чем на 1-2 часа;

при необходимости добавить короткий дневной сон (20-30 минут).

«Итог: умеренная компенсация полезна, но „сон до обеда“ — это скорее вклад в будущую усталость, чем в восстановление», — резюмировал Бузунов.

Кому тяжелее всего

Эксперт развеял миф о том, что «совы» легче переносят смену режима.

«„Совы“ хуже переносят ранние подъемы. После сбоя режима им особенно сложно заснуть рано и встать рано, потому что их внутренние часы изначально смещены позже. Возврат к рабочему графику дается тяжелее, особенно если нужно вставать в 6-7 утра», — пояснил врач.

«Жаворонки», по его словам, легче просыпаются рано, но хуже переносят поздние вечера. При этом восстановление режима у них обычно идет быстрее.

«Современный рабочий график изначально ближе к „жаворонкам“. Поэтому „совы“ чаще сталкиваются с хроническим социальным джетлагом и ощущением „я не в ресурсе утром“», — резюмировал Бузунов.

Майские праздники в 2026 году оказались особенно «рваными»: два блока выходных — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая — разделены всего четырьмя рабочими днями. Такой разрозненный график создает идеальные условия для «социального джетлага»: организм не успевает перестроиться ни на один режим, в результате утром 12 мая будильник воспринимается как личное оскорбление, а вставать становится тяжелее, чем в самый разгар зимы, считают эксперты.