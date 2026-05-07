Форвард «Локомотива» Комличенко пропустит начало следующего сезона

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко пропустит старт следующего сезона, сообщил канал «Мутко против». По данным источника, футболист выбыл на срок до пяти месяцев.

Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов в начале мая сообщал, что у Комличенко какие-то проблемы с коленом. Он отметил, что прогнозы не очень хорошие. Тем не менее, первоначально казалось, что можно будет обойтись без хирургического вмешательства. В этом случае срок восстановления занял бы до двух месяцев.

Однако позже выяснилось, что операция неизбежна.

30-летний Николай Комличенко перед началом сезона перешел в «Локомотив» из «Ростова». Нападающий провел 34 матча за «Локо» во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал пять передач.

За два тура до конца РПЛ «Локомотив» занимает третье место, на два балла опережая «Спартак».