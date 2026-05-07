В Московской области заготовили около 30 тонн донорской крови и ее компонентов

С начала 2026 года в Подмосковье заготовили почти 30 тонн донорской крови и ее компонентов, что на 1,5 тонны больше показателя прошлого года, головным учреждением службы крови в регионе является областной центр крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря активности и неравнодушию доноров Московская область полностью закрывает свою потребность в донорской крови и компонентах. Переливание может потребоваться любому человеку, поскольку беда всегда приходит неожиданно», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сдать кровь жители региона могут как в самом центре крови, так и в его филиалах. Они работают в Подольске, Воскресенске, Щелкове, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске. Кроме того, доноры могут обратиться в отделения переливания крови в медучреждениях или посетить выездные донорские акции.

Собранную кровь используют для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, онкобольных, недоношенных детей и не только. Донорами могут стать совершеннолетние граждане, у которых нет медицинских противопоказаний.

