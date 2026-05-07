«Мне все всегда не нравится»: почему Кудрявцева не смотрит передачи со своим участием и не слушает собственные песни?

Лера Кудрявцева, которую миллионы зрителей привыкли видеть энергичной и уверенной в себе ведущей популярных телепроектов, неожиданно раскрыла свою уязвимую сторону. Оказывается, теледива, несмотря на многолетний опыт работы в кадре, не смотрит передачи со своим участием и не слушает собственные песни, пишет Super.ru со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

Сама Лера говорит, что причиной такого решения являются внутренние комплексы.

«Мне все всегда не нравится. Я скорее посмотрю в сторону, чем буду любоваться собой на экране», — призналась Кудрявцева.

Напомним, что звездный путь Леры начался еще в лихие 90-е. Ее дебют состоялся в программе «Партийная зона», затем были «МузОбоз», «Испытание верности» и «Клуб бывших жен». Сейчас она известна прежде всего как ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о предательстве в женской дружбе.