Улучшено качество электроснабжения 15 МКД и ряда предприятий малого бизнеса в Пушкино

В конце апреля специалисты «Мособлэнерго» завершили модернизацию трансформаторной подстанции ТП‐1276 в городе Пушкино. Благодаря проведенным работам значительно повысилась надежность электроснабжения для 15 многоквартирных домов (в них проживают около 700 человек) и ряда коммерческих объектов, в том числе автосервиса и автомойки. Потребители расположены на улицах Железнодорожная, Авиационная, Заводская, Островского и в 3‐м Добролюбовском проезде. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Работы проводились в рамках программы капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства. Энергетики сосредоточились на замене высоковольтного электрооборудования, которое со временем выработало свой ресурс и уже не могло гарантировать стабильное функционирование системы.

Специалисты не ограничились точечными исправлениями — они провели комплексную ревизию и техобслуживание всего силового и распределительного оборудования подстанции. Ключевым этапом модернизации стала замена ячеек КСО‐393 в распределительном устройстве РУ‐6 кВ. Устаревшие элементы, исчерпавшие срок эксплуатации, демонтировали и установили на их месте 5 новых высоковольтных ячеек с выключателями нагрузки. Новое оборудование отвечает современным требованиям надежности и безопасности — это позволит минимизировать риски технологических нарушений и аварий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе модернизируют 135 котельных и 361 км теплосетей.