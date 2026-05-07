Подмосковные гандболисты одержали победу на всероссийских соревнованиях среди юношей U-15

Подмосковная сборная одержала победу на всероссийских соревнованиях по гандболу среди юношей до 15 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В состав команды вошли 10 спортсменов из СШОР по игровым видам спорта под руководством тренера-преподавателя Станислава Кочергина. Они смогли обыграть команду «Тушино» (Москва) со счетом 18:11. На третьем месте оказалась сборная Астраханской области.

По итогам турнира разыгрывающий подмосковной сборной Иван Герасимов был включен в символическую сборную соревнований. Состязания прошли в Перми в рамках федеральной программы «Спорт России», участниками стали 192 спортсмена из девяти регионов России.

