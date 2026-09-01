Куда с карт пропал целый кусок суши? Как объяснили исчезновение призрачного острова со спутниковых снимков

В канадской провинции Британская Колумбия на водохранилище Уиллистон заметили загадочный остров, который вскоре исчез со спутниковых снимков, сообщает UPI. Площадь плавучего образования оценили примерно в 105 тыс. кв. футов, то есть около 9,8 тыс. кв. м.

Местные жители увидели покрытый деревьями остров к северу от города Маккензи в начале августа. Представитель компании B. C. Hydro Боб Гаммер признался, что сначала отнесся к сообщениям скептически: по его словам, в эпоху ИИ фотографии легко подделать.

Однако существование острова удалось подтвердить по спутниковым снимкам от 20 июля. Уже к 5 августа в новых спутниковых данных объект не просматривался.

Гаммер отметил, что исчезновение не обязательно означает, что остров ушел на дно. Он мог вернуться в более закрытую зону у берега, где его сложнее заметить.

По предварительной версии, такая плавучая масса могла формироваться несколько лет. Коряги и древесные остатки скапливались у берега, постепенно разлагались, а затем на них укоренялись растения и деревья. Подъем уровня воды, вероятно, оторвал этот участок от берега и вынес его в водохранилище.