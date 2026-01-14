Купели Подмосковья: где окунуться на Крещение в 2026 году

В 2026 году в Подмосковье будет подготовлено более двухсот специально оборудованных мест для проведения крещенских омовений в ночь с 18 на 19 декабря. В их число войдут как популярные водоемы, такие как пруды и озера, так и купели, расположенные при церквях, и освященные источники. Полный список оборудованных мест — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В Балашихе будут доступны: озеро Дивное в микрорайоне Заря, озеро Бабошкино в Балашихе-3, река Пехорка возле дома 2 по улице Солнечной, а также купель при Храме Святителя Николая Чудотворца в селе Новый Милет.

В Богородском округе окунуться можно будет в Купавинском пруду (Старая Купавна), Каменском пруду (Электроугли), Богоявленском соборе (Ногинск) и Троицком храме в деревне Ивашево.

Для жителей Бронниц будет доступен Совхозный пруд. В Волоколамском округе подготовят места для омовений в Иосифо-Волоцком монастыре (село Теряево), у Церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы (село Спирово) и возле Благовещенской церкви в деревне Бражниково.

В Воскресенске окунуться можно будет в озере Светлое, реке Нерская (село Ашитково), в ручье около храма в Белоозерском и в Парковом пруду поселка Хорлово.

В Дмитровском округе верующие смогут посетить купель Храма Покров Пресвятой Богородицы в селе Жестылево, Троицкий храм в Яхроме и пруд на 2-ом Шпилевском переулке в Дмитрове.

Фото: [ медиасток.рф ]

В Долгопрудном местом для купаний станет Котовский залив Клязьминского водохранилища у Храма Спаса Нерукотворного Образа.

В Домодедово подготовят пруд Глубокий (микрорайон Белые Столбы), реки Рожайка (села Никитское и Битягово) и Пахра (село Ям), а также Кресто-Воздвиженский монастырь (деревня Лукино).

В Дубне для крещенских купаний будет открыт Храм Похвалы Пресвятой Богородицы (улица Ратмино) и Парк семейного отдыха на проспекте Боголюбова.

В Егорьевске окунуться можно будет в Княжеском пруду, у Церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы (деревня Рыжево) и на святом источнике в деревне Сазоново.

В Жуковском будет доступна купель Иоанно-Предтеченского храма в районе Глушица на Москве-реке.

В Зарайске подготовят святой источник «Белый колодец» и купель у Казанской часовни в деревне Кувшиново.

В Истринском округе купели будут обустроены на реке Истра у Ново-Иерусалимского монастыря, в Павловской Слободе, Дарне, а также в поселке Троицкий, деревне Глебово, селе Новопетровское.

