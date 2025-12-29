Квартира в Москве за 40 минут: сколько российские звезды зарабатывают на новогодних корпоративах

Новый год снова поднимает планку для российских звезд: в этот период шоу-бизнес традиционно достигает пика цен. Корпоративные мероприятия с участием знаменитостей превращаются в настоящую роскошь — гонорары достигают десятков миллионов, а требования артистов к перелетам, проживанию и организации выступлений иногда сопоставимы с бюджетом целого праздника. Кто стал самым дорогим артистом сезона — читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Семенович — не для Деда Мороза

Анна Семенович отказалась примерить образ «сексуальной Снегурочки», несмотря на впечатляющий гонорар в 12 млн рублей и настойчивые уговоры поклонника. Как сообщает Mash, подобные предложения певица получает регулярно — практически каждый год накануне Нового года. Формально артистку приглашают якобы для детских праздников, однако на деле заказчики рассчитывают вовсе не на утренники. В требованиях обычно значатся яркий макияж, откровенный наряд, флирт и соответствующее настроение.

В 2024 году появился особенно настойчивый фанат, который решил не маскировать свои намерения. Он сразу озвучил условия: образ сексуальной Снегурочки, пятикратное исполнение песни «Красавица Зима» и гонорар в 5 млн рублей. В этом году сумма предложения выросла уже до 12 млн рублей, однако даже такие деньги не смогли повлиять на решение Семенович — певица от участия отказалась.

Сергей Шнуров: абсолютный лидер по гонорарам

Сергей Шнуров стал самым дорогим артистом новогоднего сезона. Выступление группы «Ленинград» продолжительностью 45 минут обходится организаторам в 27 млн рублей.

Цены варьируются в зависимости от формата:

40 минут — более 20 млн рублей;

60 минут — около 24 млн рублей.

Отдельной строкой идет оплата райдера — в среднем около 3 млн рублей. В числе обязательных условий — перелеты бизнес-классом с доступом в VIP-залы, персональный охранник, трансфер на Maybach S223/222, а также проживание в дорогих зарубежных отелях с мини-баром и увлажнителем воздуха.

Фото: [ соцсети ]

Несмотря на ажиотаж, в декабре выступление Шнурова смогли позволить себе лишь три заказчика. В общей сложности артист заработает порядка 60 млн рублей, не считая технических расходов.

При этом Шнуров ввел жесткую систему штрафов за нарушение условий контракта. За несоблюдение требований организаторам может грозить штраф до 4 млн рублей. Так, некачественный кейтеринг обойдется в 150 тысяч рублей, а селфи, автографы и иные отвлекающие факторы — почти в 1 миллион рублей. Дополнительные расходы также возможны при перелетах с пересадками или в салоне классом ниже оговоренного.

Ирина Аллегрова: закрытый формат и строгие условия

Народная артистка России Ирина Аллегрова, ранее практически не выступавшая на корпоративах, теперь готова принять участие в частном мероприятии за 25 млн рублей, пишут СМИ. Для сравнения: еще недавно пригласить певицу можно было за 15 млн.

Дополнительно оплачиваются технический и бытовой райдеры — их стоимость определяется после оценки площадки. Помимо финансовых условий, организаторы обязаны выполнить ряд требований: мероприятие должно быть закрытым, съемка запрещена, а список гостей предоставляется заранее.

В гримерной Аллегрова предпочитает фрукты, минеральную воду и свежевыжатые соки. Алкоголь певица не употребляет и после выступления сразу уезжает домой. В декабре у артистки осталось всего несколько свободных дат.

Надежда Кадышева

Надежда Кадышева вошла в число самых дорогих российских артистов в этом году.

Выступление певицы на корпоративе длительностью 40 минут стоит 25 млн рублей. При этом отмечается, что ближе к Новому году гонорар может увеличиваться. В публикации Кадышеву называют одной из самых обеспеченных женщин российского шоу-бизнеса.

Николай Басков: концерт или тамада

За стандартный 40-минутный концерт Николай Басков берет 6 млн рублей. Однако если артист выступает в роли тамады, стоимость удваивается и достигает 12 млн рублей.

Фото: [ t.me/baskovnikolay ]

Басков приезжает на мероприятия с внушительной командой из 27 человек, для которых требуется 12 автомобилей. Также обязательны отдельная просторная гримерка и питание для всей группы. Лично для артиста по контракту предусмотрено шампанское стоимостью не менее 10 тыс. рублей.

Владимир Пресняков

Стоимость выступлений Владимира Преснякова заметно выросла. Если раньше артист соглашался на гонорар около 1,5 млн рублей, то теперь его ставка с учетом налогов, по данным в СМИ, составляет 6 млн рублей.

На мероприятие певец приезжает не один — вместе с ним работает команда из 19 человек, что также увеличивает организационные расходы.

Григорий Лепс

Накануне Нового года Григорий Лепс значительно повысил стоимость частных выступлений. За один корпоратив артист просит до 12 млн рублей. Его декабрьский график практически полностью заполнен.

Рост гонораров совпал с новостями о крупных личных расходах певца. Ранее стало известно, что Лепс приобрел дом на Рублевке стоимостью около 300 млн рублей для своей бывшей супруги.

Крид и Чеботина

По словам продюсера Татьяны Тур, одними из самых популярных артистов на корпоративах остаются Егор Крид и Люся Чеботина.

Фото: [ t.me/lusia_first_lady ]

Их гонорары варьируются в пределах 5-7 млн рублей, в зависимости от даты и формата мероприятия.

Лолита: универсальная звезда корпоративов

Выступление Лолиты Милявской обойдется организаторам в 4-5 млн рублей. Продюсеры отмечают, что певица сумела органично вписаться в современную музыкальную повестку и остается одинаково востребованной у аудитории разных возрастов.

Остальные звезды и их гонорары

Расценки других популярных артистов, по данным СМИ, выглядят следующим образом:

Дмитрий Нагиев — 7,1 млн рублей;

Ваня Дмитриенко — 7 млн рублей;

Михаил Шуфутинский, Шура — около 5 млн рублей;

Лариса Долина — 3,5 млн рублей;

Татьяна Буланова — 2 млн рублей;

Прохор Шаляпин — 1,5 млн рублей, самый доступный вариант среди звезд.

