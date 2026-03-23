Жительница Великобритании обручилась с американцем всего через 24 часа после первой встречи вживую, сообщает издание Daily Star. Пара познакомилась в интернете, и уже через день после личной встречи мужчина сделал предложение.

22-летняя Дани Скотт из Шотландии начала общаться с 24-летним Джейком из Южной Каролины после его комментария под ее видео на YouTube. Их отношения развивались на расстоянии, и впервые они увиделись только в феврале 2026 года, когда мужчина прилетел к ней, преодолев около 6500 километров.

«После нескольких звонков мы поняли, что нравимся друг другу, хотя он в Америке, а я в Шотландии», — рассказала Дани.

Уже на следующий день после встречи Джейк сделал предложение во время прогулки. «Это были лучшие 12 дней в моей жизни. Мы сразу нашли общий язык», — добавила она.

Ранее девушка разорвала помолвку с другим мужчиной всего за несколько недель до свадьбы. Некоторые друзья считают, что новое решение было слишком поспешным, однако сама Дани уверена в своем выборе.

Пара планирует сыграть свадьбу летом 2027 года, после чего девушка переедет в США.