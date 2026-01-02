Лучшие катки Москвы зимой 2025/26: где встать на коньки на новогодних каникулах

Знаменитые катки у ГУМа, на ВДНХ и в Парке Горького готовы встречать гостей и жителей столицы на новогодних праздниках. Топ-7 лучших катков Москвы с ценами проката — по версии интернет-издания «Подмосковье сегодня».

ГУМ-Каток

ГУМ-Каток на Красной площади начал работу еще 1 декабря, закроют выход на лед 1 марта. В выходные и праздничные дни каток открыт с 09:00 до 23:30.

Стоимость катания на новогодних праздниках:

Со своими коньками: 1100 рублей (взрослые), 550 рублей (дети 7-12 лет), дети до 7 лет — бесплатно.

С прокатом коньков: 1750 рублей (взрослые), 900 рублей (дети 7-12 лет), дети до 7 лет — бесплатно.

Каток в Парке Горького

Зимой 2025/26 каток в Парке Горького залили в новом формате — прямо перед Главным входом. Оформление — в стиле новогоднего вокзала.

Стоимость катания на новогодних праздниках:

Со своими коньками: 750 рублей (взрослые), 450 рублей (дети) — утренние сеансы; 1000 рублей (взрослые), 500 рублей (дети) — вечерние сеансы.

С прокатом коньков: 1250 рублей (взрослые), 950 рублей (дети) — утренние сеансы; 1500 рублей (взрослые), 1000 рублей (дети) — вечерние сеансы.

Фото: [ медиасток.рф ]

Каток на ВДНХ

Большой каток традиционно залит на ВДНХ. Для маленьких посетителей работает специальная детская площадка — часть ледового пространства, созданная для безопасных первых шагов на льду. Также для особых романтиков 3 и 6 января на ВДНХ пройдут ночные катания с 23:45 до 02:30.

Стоимость катания на новогодних праздниках:

Со своими коньками: 1100 рублей (взрослые), 700 рублей (дети 6-14 лет) — сеанс до 15:00; 1200 рублей (взрослые), 800 рублей (дети 6-14 лет) — сеанс после 17:00.

С прокатом коньков: 1800 рублей (взрослые), 1400 рублей (дети 6-14 лет) — сеанс до 15:00; 1900 рублей (взрослые), 1500 рублей (дети 6-14 лет) — сеанс после 17:00.

Каток «Лужники»

Единственный в мире мультимедийный каток с 24 иммерсивными инсталляциями открыли этой зимой в «Лужниках». Во время вечерних сеансов посетители могут посмотреть 3D-шоу на фасаде Большой спортивной арены.

Стоимость катания на новогодних праздниках:

Со своими коньками: 800 рублей (взрослые), 400 рублей (дети 7-14 лет) — сеанс до 11:30; 1000 рублей (взрослые), 500 рублей (дети 7-14 лет) — сеанс 12:30-15:00; 1400 рублей (взрослые), 700 рублей (дети 7-14 лет) — сеансы после 16:00.

С прокатом коньков: 1300 рублей (взрослые), 900 рублей (дети 7-14 лет) — сеанс до 11:30; 1500 рублей (взрослые), 1000 рублей (дети 7-14 лет) — сеанс 12:30-15:00; 1900 рублей (взрослые), 1200 рублей (дети 7-14 лет) — сеансы после 16:00.

Проход на каток для детей 3-6 лет — бесплатный.

Катки в Коломенском

На территории музея-заповедника «Коломенское» зимой 2025/26 залили сразу два катка. Ледовая арена площадью почти 4 тыс. кв. м расположилась на фестивальной площадке. Еще один каток протянулся на Царской набережной вдоль Москвы-реки на 1,7 км.

Фото: [ t.me/kolomenskoe_moscow ]

Стоимость катания на новогодних праздниках на Царской набережной:

Со своими коньками: 900 рублей (взрослые), 550 рублей (дети).

С прокатом коньков: 1800 рублей (взрослые), 1100 рублей (дети).

Стоимость катания на новогодних праздниках на фестивальной площадке:

Со своими коньками: 500 рублей (взрослые), дети до 12 лет — бесплатно.

С прокатом коньков: 550 рублей (взрослые), 50 рублей (дети до 12 лет).

Каток в Саду имени Баумана

В Саду имени Баумана на Старой Басманной улице залит открытый каток площадью 1 тыс. кв. м. Ежедневно на льду проходят четыре сеанса катания, последний из которых заканчивается в 22:00.

Стоимость катания на новогодних праздниках:

Со своими коньками: 500 рублей, последний сеанс 19:00-22:00 — 550 рублей, дети до 7 лет — бесплатно.

С прокатом коньков: 850 рублей, последний сеанс 19:00-22:00 — 900 рублей, дети до 7 лет — 350 рублей.

Каток в «Сокольниках»

В парке «Сокольники» работает каток «Лед», залитый на площади 5,3 тыс. кв. м. Одновременно здесь могут кататься до 950 человек.

Стоимость катания на новогодних праздниках:

Со своими коньками: 500 рублей, дети до 7 лет — бесплатно.

С прокатом коньков: 900 рублей, дети до 7 лет — 400 рублей.

