Скрытая реклама появилась в нейросетях: почему ИИ так легко навязывает ненужные вещи пользователям

В последнее время пользователи нейросетей начали замечать в ответах ИИ скрытую рекламу. Как она работает в этом формате, и почему люди идут на поводу у такого маркетингового хода брендов — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Логичное продолжение развития

По словам руководителя коммуникационного агентства PGR agency Анастасии Бастрыкиной, во время диалога с нейросетью стали появляться рекламные объявления, не связанные с темой обсуждения. Также появились сообщения о том, что в программном коде ИИ уже обнаружили соответствующие блоки для размещения рекламы. Сейчас, скорее всего, идет тестирование этого механизма.

«Реклама в нейросетях — логичное продолжение их развития. ChatGPT уже практически стал полноценной поисковой системой. Огромное количество пользователей ищут там информацию, и маркетологи, конечно, интересуются возможностью максимально точного таргетинга рекламных сообщений с учетом контекста общения пользователя с ИИ», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Платным пользователям ChatGPT рекламу, скорее всего, показывать не буду, продолжила она. Это способ сохранить привилегированный статус и стимул купить платную подписку.

«У обычных пользователей может появиться реклама в привычных форматах от баннеров до контекстных объявлений. Разработка каждой новой версии такого сложного программного продукта обходится очень дорого, поэтому разработчикам нужны новые источники финансирования. Возможно, в результате качество разработки ИИ только повысится», — отметила специалист.

Этот тренд не имеет отношения к другой проблеме, выявленной разработчиками ИИ, — склонности нейросетей обманывать пользователей.

«Это вероятно последствия слабых мест в машинном обучении, когда нейросети находят «нелегальные» способы получить быстрое поощрение от пользователей. Эту особенность разработчики смогут постепенно исправить улучшением алгоритмов работы ИИ с информацией», — пояснила Бастрыкина.

Обман сознания

Почему же люди идут на поводу у слов нейросети и «цепляются» на порой незаметную рекламу, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова. Эксперт отметила, что с помощью рекламы уже давно обманывают сознание людей.

«Это направлено на часть нашего ума, которая все время сравнивает, подсчитывает, складывает, вычитает. Эти механизмы известны рекламщикам: начиная от короткого окна на принятие решения, продолжая предложениями трех продуктов, потому что мозг легко сравнивает только два продукта, а не три. Он сразу теряется, особенно с большим количеством параметров», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также эксперт подчеркнула, что нейросети можно назвать новыми СМИ, а среди трендов популярно использовать ИИ в качестве друга, советника, менеджера или ассистента.

Фото: [ istockphoto.com/stockbusters ]

«Совсем небольшой процент людей включили нейросети в зону своего ближнего круга общения, но в масштабах всего мира этот процент довольно велик. Их используют в качестве психотерапевта и, что еще хуже, нередко в качестве наставника. И здесь мы вступаем на совсем скользкую территорию, которая пришла к нам с Запада», — пояснила психолог.

Теперь, добавила эксперт, нейросети способны выдавать пользователям рекламу, называя какие-либо бренды там, где не было такого запроса.

«Или выдавать определенные советы вне зависимости от того, о чем человек будет спрашивать. Также нейросеть вполне способна разговаривать с человеком на языке его ценностей, его любимых слов. При этом, все это мы уже научились фильтровать, как те же самые баннеры. Мы встроили в себя сопротивление этим видам рекламы не до конца, но тем не менее, мы уже с ними освоились. Нужно время на то, чтобы научиться сопротивляться такой степени агрессивности контента, как сейчас поставляют нейросети», — пояснила Метальникова.

Еще одна причина, по которой люди верят в рекламу, — они еще не знают, что нейросеть может подмешивать ее в свои ответы.

«Тем более они не знают, что нейросеть может быть настроена тем, кто дал, грубо говоря, вам доступ к своему аккаунту, не уточняя, что этот аккаунт корпоративный. Для того, чтобы не вестись на эту рекламу, необходимо заниматься своим собственным образованием, самостоятельно общаться не только с нейросетями, а еще с другими людьми, проверять свое психическое здоровье и психоэмоциональное состояние регулярно», — заключила эксперт.

