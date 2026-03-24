Луна в Близнецах спутала планы: кому нужно срочно действовать, а кому — говорить правду

Сегодняшний аспект Луны в Близнецах и Марса в Рыбах создает напряжение и ощущение разбросанности, пишет Daily Mail. Астролог Джемайма Кайнер предупреждает: многим знакам придется выбирать между конкурирующими задачами и эмоциями.

Овнам советуют не действовать импульсивно и дождаться полной картины. У Тельцов заметна аура неуверенности: возможно, не стоит доверять принятие серьезных решений сегодняшнему дню. Близнецам важно сосредоточиться на одной задаче, иначе день пройдет впустую. Ракам, напротив, стоит наконец высказаться: «Сегодня есть шанс быть услышанным», — отмечает астролог.

Львам и Девам рекомендуется не застревать в анализе и начать действовать, даже если условия неидеальны. Весам — перестать искать чужие мнения и принять решение самостоятельно.

Скорпионам советуют довериться интуиции и не откладывать важные шаги. Стрельцам поможет разговор с близким человеком, а Козерогам — найти баланс между старым и новым подходом.

Водолеям не рекомендуется делиться личными идеями с окружающими сегодня, так как из-за этого они могут потерять свою форму, однако это не повод держать все в себе. Рыбам не стоит переживать из-за рассеянности: даже небольшие шаги вперед сегодня будут иметь значение.