Marvel готовит самый жесткий финал: почему гибель героев неизбежна уже в новых «Мстителях»

В последние месяцы ленты соцсетей буквально захвачены теориями о будущем Marvel Cinematic Universe. Самая популярная версия звучит максимально жестко: «всех героев уберут, а вселенную уничтожат». Как будет выглядеть масштабная перезагрузка через катастрофу — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Новая сага Marvel: курс на глобальную катастрофу

После событий фильма «Мстители: Финал» студия Marvel начала строить новую сюжетную арку, в центре которой — мультивселенная. Это не просто фон для отдельных историй, а главный механизм, который постепенно ведет весь сюжет к кризису.

Фильмы и сериалы последних лет постоянно подбрасывают намеки на нестабильность реальностей. Разные миры начинают пересекаться, границы между ними стираются, а сами события все чаще выходят из-под контроля героев. Все это подготовка к крупному финалу, который по масштабу должен превзойти все, что было раньше. Если раньше Marvel строила историю вокруг одного камня преткновения — Камней бесконечности, то теперь ставка сделана на саму структуру реальности. И когда рушится она, ставки становятся значительно выше.

Отдельного внимания заслуживает фигура Доктора Дума — персонажа, которого все чаще называют главным антагонистом будущих фильмов вместо Канга. В фильме его сыграет актер Роберт Дауни-младший, ранее исполнявший в «Мстителях» роль Железного человека.

Доктор Дум — это не просто злодей в классическом понимании. В комиксах он одновременно гениальный ученый, политический лидер и один из самых опасных стратегов во вселенной Marvel. Его мотивация редко сводится к банальному «уничтожить все». Чаще речь идет о контроле, власти и убежденности в том, что именно он способен создать идеальный мир. Этот персонаж в масштабах, согласно комиксам, намного шире, чем бывший противник «Мстителей»» Танос.

В истории фильма «Мстители: Секретные войны» именно Дум становится фигурой, которая фактически управляет новой реальностью после разрушения мультивселенной. Он не просто разрушает миры ради хаоса — он собирает их заново, подчиняя себе.

Фото: [ киностудия MARVEL ]

Сюжет новых «Мстителей»

Судя по уже вышедшим проектам, Marvel постепенно подводит зрителя к так называемым инкурсиям — столкновениям разных вселенных. Это явление уже упоминалось и напрямую показывалось в ряде фильмов, и именно оно считается главным триггером катастрофы.

Когда две реальности начинают пересекаться, одна из них неизбежно погибает. Если таких столкновений становится слишком много, начинается цепная реакция. В комиксах именно это приводит к полному разрушению мультивселенной.

Будущие фильмы — «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны» — должны стать кульминацией всей этой истории. Первый из них, по логике Marvel, приведет к поражению героев. Это уже знакомая структура: зрителю показывают, что даже объединенные силы не способны остановить надвигающуюся угрозу. Именно на этом этапе, по ожиданиям, начнется необратимый процесс разрушения миров.

Второй фильм станет финалом, но не в привычном смысле. Если ориентироваться на комиксы, зрители увидят мир, собранный из обломков разных реальностей, где действуют и старые, и новые версии персонажей. Это создает возможность для появления героев из разных франшиз и даже возвращения тех, кто уже исчез из основной линии.

Фото: [ киностудия MARVEL ]

Смерть героев

Самый обсуждаемый вопрос в Сети — судьба персонажей. С высокой вероятностью зрителям действительно покажут гибель многих героев и разрушение привычного мира. Это необходимо для создания эмоционального веса истории. Однако в рамках мультивселенной смерть перестает быть окончательной точкой. После катастрофы, как это было в комиксах, формируется новая реальность. В ней персонажи могут вернуться — иногда в том же виде, иногда в измененном.

Отдельный интерес вызывает судьба дружелюбного соседа — Человека Паука, особенно после событий последних фильмов. На данный момент его история развивается в сторону полной изоляции: мир забыл, кто он такой, а сам герой остался один. Это создает идеальную точку для перезапуска персонажа внутри общей катастрофы. Среди слухов обсуждается возможность более темного и приземленного сюжета, а также появление нестабильных способностей.

Иногда упоминается даже вариант мутации, связанной с образом Человека Пука из комиксов: у него появится шесть рук, изменится цвет глаз, иными словами, дружелюбный сосед примет форму паука. Однако на сегодняшний день это не подтверждено и остается на уровне теорий. Куда более вероятно, что Человек-паук станет одним из ключевых персонажей, через которого зритель будет наблюдать разрушение мира. Его положение «одного против всех» хорошо вписывается в сюжет о распаде реальности.

Риск Marvel

Со стороны может показаться, что студия сознательно разрушает собственную вселенную, но на практике это стратегический шаг. За годы существования MCU сюжет стал слишком разветвленным, а актерский состав — частично устаревшим. Добавление новых команд требует аккуратной интеграции, а простое продолжение уже не работает — системе нужен перезапуск.

И именно сценарий с разрушением мультивселенной дает идеальный инструмент. Он позволяет одновременно завершить старые линии, сохранить популярных персонажей и ввести новых, не ломая внутреннюю логику.

