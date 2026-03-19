Почему MONA и Эльдар Джарахов расстались: раскрыта неожиданная и горькая правда отношений звезд

Певица MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) и рэпер Эльдар Джарахов расстались не из-за проблем в отношениях, а из-за отсутствия любви друг к другу. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» выразила психолог Марианна Абравитова.

Как ранее заявлял Джарахов, Дарья нуждалась в большей степени вовлеченности, чем он был готов дать: «Даше меня мало, а мне Даши много». Психолог Абравитова подчеркнула, что люди расстаются в единственном случае — когда любовь уже кончилась.

«Здесь, я думаю, не было никакой любви, а была физическая страсть. Скорее, они останутся друзьями, раз такое хорошее друг к другу отношение», — заявила эксперт.

При этом их расставание — хорошее начало для молодых артистов, поскольку они не испортили себе жизнь, оставаясь друг с другом, заверила специалист.

«Очень здорово, что они не успели завести детей, потому что это их удерживало бы друг с другом, а они люди полярно разные. То, что ей нужна была большая степень вовлеченности, а он не мог дать больше, как раз и говорит об этой полярности», — выразила мнение она.

Нежелание меняться и выбирать партнера говорит о том, что любви как таковой в отношении пары не было, считает эксперт.

«Это не та глубокая любовь, которая даже разность в характерах выворачивает в обратную сторону. Это не та любовь, когда готовы подстроиться, чтобы быть в симбиозе с человеком, чтобы другому было хорошо, а от этого хорошо целиком семье. Когда ты любишь, ты все можешь, ты можешь дать и вовлечься. И у партнера проявляется эта потребность быть с любимым человеком», — подчеркнула специалист.

Однако сойтись вновь артисты не смогут, даже участвовать в совместных творческих проектах, оставаясь хорошими друзьями. При этом показ своих чувств в соцсетях неудивителен в случае MONA и Джарахова.

«Люди шоу-бизнеса выносят на поверхность такое для того, чтобы поднять свою популярность. Но смотреть на это нужно как на норму. В основном в шоу-бизнесе люди с истероидной составляющей, которые любят привлекать к себе внимание», — заключила Абравитова.

14 марта Джарахов и MONA объявили о расставании спустя полтора года отношений. Решение об этом было принято еще в декабре 2025 года, но пара сохраняла все в тайне три месяца. За время отношений пара успела многое: романтическую поездку в Париж, совместных питомцев и публичные объяснения в любви. Сейчас артисты стараются не комментировать эту ситуацию, выложив в Сеть лишь некоторые пояснения и причины расставания. При этом Джарахов периодически в своих соцсетях выкладывает видео с нарезками новых песен о Даше и своих чувствах к ней.

Ранее стало известно, что погода на выходных обрадует жителей Подмосковья.