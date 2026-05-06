Теннисисты Семейного центра «Дмитровский» завоевали награды на Первенстве России по теннису на колясках

С 29 апреля по 5 мая в Нижнем Новгороде состоялось Первенство России по теннису на колясках — значимое событие для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Воспитанники Семейного центра «Дмитровский» продемонстрировали высокий класс игры и привезли домой несколько медалей. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

В парном разряде среди юношей серебряными призерами стали Турсунов Анушервон из Дмитрова и Сердцев Илья из Нижнего Новгорода. Их игра отличалась четкой тактикой и взаимопониманием на корте — спортсмены грамотно дополняли друг друга, что позволило им выйти в финал и завоевать почетное 2-е место.

Не менее впечатляющих результатов добились девушки: в парном разряде Аксенова Анна из Дмитрова и Ахмедова Анна из Москвы заняли 2-е место. Их слаженные действия, выверенные подачи и умение держать ритм матча принесли команде заслуженное серебро.

Особо стоит отметить успех Турсунова Анушервона в одиночном разряде среди юношей: спортсмен завоевал бронзовую медаль. В напряженной борьбе он продемонстрировал стойкость, техничность и умение адаптироваться к стилю соперников — эти качества помогли ему подняться на пьедестал.

