«Тампа» хочет оставить у себя Кучерова до конца его карьеры

Действующий контракт 32-летнего хоккеиста с кэпхитом $9,5 млн истечет в 2027 году. Брисбуа заявил, что «Тампа» хотела бы заключить соглашение, которое бы действовало до конца карьеры Кучерова.

«Он феноменальный хоккеист, ключевая причина нашей конкурентоспособности — это то, насколько он хорош как игрок. Я предполагаю, что он останется в нашей организации на очень долгое время. Надеюсь, что до конца своей карьеры», — сказал Брисбуа.

Генменеджер «Тампы» отметил, что ряд переговоров уже были проведены.

Кучеров выступает за «Молний» с сезона 2013/14. Дважды с командой он выигрывал Кубок Стэнли, трижды получал приз «Арт Росси Трофи» (лучшему бомбардиру) и один раз «Харт Трофи» (самому ценному игроку).

В текущем сезоне «Тампа» выбыла в первом раунде плей-офф, проиграв в семи матчах «Монреалю». Кучеров стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата со 130 очками, уступив лишь Коннору Макдэвиду.