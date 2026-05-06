День ЕАЭС отпразднуют в Подмосковье 29 мая

29 мая в Подмосковье запланированы праздничные мероприятия по случаю Дня Евразийского экономического союза. Выбор даты объясняется историческим событием: в этот день 2014 года руководители России, Белоруссии и Казахстана подписали договор о создании структуры. Документ вступил в силу 1 января 2015 года.

Инициатором учреждения торжественной даты выступил президент Киргизии в 2022 году. По словам политика, праздник призван подчеркивать единство государств «пятерки» и углублять взаимовыгодное партнерство. Предложение поддержали все 5 участниц союза, в том числе Армения.

Киргизия присоединилась к объединению 12 августа 2015 года, а Армения стала полноценным членом 2 января того же года. Сегодня в ЕАЭС входят 5 держав. Организация выросла из Таможенного союза и Единого экономического пространства 3 республик. Сейчас это полноценная интеграционная структура с международной правосубъектностью.

Ключевая цель союза — обеспечить 4 свободы: беспрепятственное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Параллельно государства согласовывают политику в ведущих отраслях экономики. Задуманный механизм призван дать стабильное развитие, сформировать общий рынок, повысить уровень жизни граждан и укрепить конкурентоспособность национальных хозяйств.