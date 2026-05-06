Туберкулез: где микобактерии живут дольше всего — данные эксперта Минздрава

Пульмонолог, заведующий поликлиникой НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, врач высшей категории Эльдар Гусейнов рассказал Здоровью Mail, что как долго сохраняет жизнеспособность микобактерия, зависит от того, в какой среде она находится.

По данным эксперта, в воздухе микроорганизмы способны существовать всего несколько часов. Внутри замкнутых, редко проветриваемых помещений их жизнь продлевается до одних суток. В пыли — особенно если это высохшие частицы больной мокроты — бактерии могут оставаться опасными до двух месяцев. На различных поверхностях (мебель, переплеты книг или столовые приборы) они выживают от пары дней до нескольких недель. В водной среде — до пяти месяцев. А в почве — полгода и даже дольше.

Воздействие прямого солнечного света убивает бактерии в течение одного-двух часов, отметил специалист. Если же прокипятить зараженную поверхность или предмет, возбудитель погибнет уже через несколько минут. А специальные дезинфицирующие средства справляются с палочкой Коха практически мгновенно.

По мнению эксперта, высокие температуры значительно ускоряют гибель этих микроорганизмов. Именно поэтому регулярное и частое проветривание помещений, влажная уборка всех поверхностей и строгое соблюдение самых элементарных санитарно-гигиенических норм являются по-настоящему надежной защитой от инфекции.

«И главное: при любом длительном кашле (более 2−3 недель) — не откладывайте визит к врачу. Флюорография раз в год остается золотым стандартом раннего выявления туберкулеза. Болезнь излечима, но желательно обнаружить ее вовремя», — Здоровью Mail рассказал пульмонолог, заведующий поликлиникой НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, врач высшей категории Эльдар Гусейнов.

Ранее сообщалось, что в Московской области на 8,3% снизилась смертность от туберкулеза.