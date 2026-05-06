В воскресенской усадьбе Кривякино на выставке работ военного фотокорреспондента представлен подлинный ключ от Рейхстага

9 мая в Главном доме усадьбы Кривякино (городской округ Воскресенск) начнет работу историко‐документальная выставка «Во славу Родины. Ключ победы». Проект, как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, посвящен творчеству Анатолия Егорова — военного фотокорреспондента красноармейской газеты «Во славу Родины».

Анатолий Егоров ушел на фронт добровольцем 22 июня 1941 года. На протяжении всех военных лет он вел непрерывную фотолетопись: его камера запечатлела важнейшие эпизоды борьбы с фашизмом — от первых тяжелых месяцев войны до победного мая 1945‐го. Через объектив Егорова зрители смогут увидеть войну такой, какой ее видел непосредственный участник событий: без ретуши и пафоса, но с глубоким пониманием масштаба происходящего.

Экспозиция выстраивает хронологию военных событий, позволяя проследить путь Красной армии к победе. Фотографии переносят зрителя в разные точки боевых действий: в осажденную Одессу, на руины Сталинграда, к берегам Дона, где шли ожесточённые бои за Ростов‐на‐Дону, на Курскую дугу, далее — по освобожденным городам Европы, где встречали советских солдат как избавителей.

Главным артефактом выставки стал подлинный ключ от Рейхстага. Эта уникальная реликвия была привезена Анатолием Егоровым на Родину и теперь предстанет перед посетителями как осязаемый символ окончательной победы над врагом. Ключ воплощает в себе усилия миллионов людей, их жертвы и стойкость — все то, что привело к разгрому нацизма.

Выставка продолжит свою работу до 24 мая. Для посетителей всех возрастов.

