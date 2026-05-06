Красногорская усадьба Знаменское-Губайлово приглашает на «Ночь музеев»

16 мая усадьба Знаменское‐Губайлово в городском округе Красногорск станет одной из площадок всероссийской культурно‐образовательной акции «Ночь музеев». Здесь пройдет программа «Ключи эпох», которая откроет гостям тайны истории и искусства. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие позволит участникам совершить увлекательное путешествие сквозь века — от эпохи князей Долгоруковых до современности.

Программа стартует в 18:00 и начнется с экскурсионной прогулки по приусадебной территории под названием «Тайны семьи Долгоруковых». Гости смогут пройтись по старинным дорожкам, полюбоваться архитектурными деталями усадьбы и узнать малоизвестные факты о ее владельцах и событиях, происходивших здесь на протяжении столетий.

После экскурсии атмосферу культурной ночи продолжат творческие номера. Посетителей ждут танцы, музыкальные выступления, мастер‐класс по изготовлению сувенира, спектакль.

Особое место в программе займет уникальная выставка работ Алисы Порет — талантливой советской художницы, живописца и графика, чье творчество стало частью русского авангарда.

Завершится «Ночь музеев» в усадьбе перформанс‐инсталляцией с элементами концерта «Мастерская Орфея». Проект создан по книге об Эрнсте Неизвестном — выдающемся скульпторе и художнике.

Мероприятия рассчитаны на аудиторию 12+.

