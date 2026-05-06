Чудо посреди города: в Реутове ели покрылись яркими цветами — но не сами

В подмосковном Реутове прохожие стали свидетелями удивительной картины: вечнозеленые хвойные деревья неожиданно покрылись яркими красными и желтыми бутонами. Фотографии необычного явления мгновенно разлетелись по социальным сетям, вызывая у одних горожан улыбки, а у других — горячие споры о причинах происходящего. Корреспонденты REGIONS выяснили , откуда на колючих ветках появились соцветия и как это связано с историей наукограда.

Загадка «цветущих» деревьев раскрывается при первом же внимательном осмотре. Оказывается, все соцветия — рукотворные. Неизвестный умелец аккуратно развесил на колючих ветках яркие искусственные цветы. Крепления сделаны настолько искусно, что издалека у случайного прохожего действительно создается полная иллюзия позднего весеннего цветения хвойного дерева.

Горожане с большим восторгом и одобрением приняли этот творческий эксперимент. Жители Реутова массово делают селфи и групповые снимки на фоне «цветущих» елок и активно делятся позитивными фотографиями в местных интернет-пабликах и мессенджерах.

Фото: [ REGIONS/Валех Елчиев ]

Многие пользователей соцсетей считают, что место для такого флористического перформанса было выбрано автором отнюдь не случайно. Эти деревья на улице Победы — часть живой истории Реутова, являющегося наукограда.

Дело в том, что в 2023 году город уже в 11-ый раз поддержал масштабную экологическую акцию под названием «Лес Победы». Тогда более сотни неравнодушных горожан высадили свыше 50-ти юных саженцев хвойных пород на ключевых площадках, в том числе и на улице Победы.

Сегодня подросшие окрепшие ели не просто украшают этот район, но и вдохновляют креативных жителей на подобные добрые, яркие и очень символичные акции. Ярко-красные гвоздики, которые традиционно считаются символом памяти, воинской доблести и торжества жизни, превратили обычную городскую аллею в настоящий праздничный арт-объект под открытым небом, который радует глаз каждого прохожего.

